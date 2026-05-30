北海道・千歳警察署は2026年5月29日、暴行の疑いで千歳市の派遣社員の男（46）を現行犯逮捕しました。男は29日午後2時すぎ、千歳市の共同住宅で職場関係者の40代男性の胸ぐらを手で掴む暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、男性は共同住宅の通路にいましたが、部屋の中にいた男から窓越しに胸ぐらを掴まれたということです。男性にけがはありませんでした。調べに対し、男は「会社の人だから掴んだ。自分としては