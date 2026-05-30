タレント・江頭２：５０（６０）が３０日、山梨・富士急ハイランドコニファーフォレストで、笑いと音楽の大型フェスティバル「エガフェス２０２６」を開催。今回のため約５カ月間、猛練習したバク転を見事に成功させ、１万３０００人のあたおか（ファンネーム）を沸かせた。昨年７月に６０歳の誕生日を迎え、そこからの１年間を「やりたいこと、やり残したことを全部やる」という名目で“レジェンドイヤー”と命名。同フェス