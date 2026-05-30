記事ポイント弘栄ドリームワークスのKDWアカデミーが、未経験者を対象とした「配管調査士育成起業プログラム」の入校者募集を2026年5月27日に開始しました次世代配管探査ロボット「配管くん」の操作技術を含む3年間の実践的な育成制度で、資格取得費用は会社が全額負担します月額24万円の給与に加え、技能手当・交通費支給・社宅制度が整備されており、修了後は独立・起業支援まで受けられます 日本全国のマンション・ビル・
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