MEGUMI（44）が29日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。前所属事務所の先輩、小池栄子（45）の存在について語った。MCの笑福亭鶴瓶、Kis−My−Ft2藤ケ谷太輔はMEGUMIを見いだした前事務所の社長の野田義治氏（80）を取材した。藤ケ谷は「小池栄子さんが先輩？野田さんが言ってたのは『きっと当時、会社全体で、“目指せ小池栄子”小池栄子を抜こう』みたいな感じになってたから、そこもきっと意識があったんじゃないか」と野田氏と