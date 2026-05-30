不要になったもの、売りたいならまず試したいフリマアプリ。だけど、メルカリ、ラクマ、ジモティー……アプリの種類はいろいろあるから、どれがいいのか迷ってしまいますよね。 今回は、人気のフリマアプリ3社を比較。それぞれの特徴や、高く売るためのコツを、フリマアプリ歴10年以上の川崎さちえさんに教えていただきました。人気のメルカリとほかのアプリは何が違う？基本的なサービスは同じ。手数料の有無などに違いが出品から