【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリー・ジャパン（デイ1／5月29日）【映像】路線バスを追い抜く珍しい瞬間29日、WRCの日本大会「ラリー・ジャパン」の競技初日が行われた。全6ステージ終了後、リエゾン区間を走るラリーマシンの姿に、駅前に集まったファンの目が一斉に釘付けとなった。今年もラリー・ジャパンは愛知県豊田市のトヨタスタジアムにサービスパークが置かれ、愛知県と岐阜県のさまざまなステージを走行する。デイ