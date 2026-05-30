今季22年ぶりにプレミアリーグを制覇したアーセナル。22年前の優勝といえば、ティエリ・アンリやソル・キャンベル、パトリック・ヴィエラらを中心に無敗優勝を飾った伝説のシーズンだ。そのことから、今のアーセナルと当時の無敗優勝チームを比較するような声もある。しかし、チャンピオンズリーグのタイトルさえ獲れば評価は変わる。そう語るのは、アーセナルのレジェンドであるマーティン・キーオン氏だ。アーセナルは30日にパリ