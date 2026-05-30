5月28日、B1東地区の千葉ジェッツは、チーム情報を更新。代表取締役社長に元選手の佐藤博紀氏が就任することが発表された。 今回発表されたのは、2020年から現在まで代表取締役社長を務めた田村征也氏の、取締役会長職への異動と、佐藤氏の代表取締役社長就任。新任代表取締役候補者は、2026年6月開催予定の株主総会およびその後の取締役会の決議を経て、正式に就任する予定だという。 千葉県出身の佐藤氏は、