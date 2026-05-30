６月１１日に開幕するＷ杯北中米大会に向けた、壮行試合のアイスランド戦（３１日・ＭＵＦＧ国立）の前日会見が３０日、会場で行われた。Ｗ杯前最後の国際Ａマッチに挑む森保一監督はＭＦ遠藤航（リバプール）の起用法について言及した。指揮官は「彼は先発で使う予定でいます。（試合は）結果に、内容にこだわりたい。Ｗ杯に向けてチーム全体のコンディションを上げていくことも狙いの一つ。出場時間の短かった選手、けが上が