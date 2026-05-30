雨の中、道に迷った高齢男性に声をかけて助けたとして、新潟市の曽野木中学校の中学1年生の生徒7人に警察署長から感謝状が贈られた。「傘もなく、すごく寒そう…」中学生たちが高齢男性救うきっかけは、雨が降る4月10日だった。男性は、学校からほど近い交差点あたりで目撃されたという。下校中だった中学1年生の小竹紗由さんは、1人で道路にたたずむ高齢の男性に目がとまった。小竹紗由さん：雨の中、びしょぬれになっていたので