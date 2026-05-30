◇交流戦ヤクルト―楽天（2026年5月30日楽天モバイル最強パーク）ヤクルトの塩見泰隆外野手（32）が「5番・右翼」で先発出場。左膝を負傷した24年5月11日巨人戦（神宮）以来の1軍でのプレーとなった。スタメン発表時にはヤクルトファンで埋まった右翼席が大歓声。2回の第1打席では、本拠地での1番スタメン出場時に流れるJRAの「G1ファンファーレ」が流れた。4回の第2打席では、24年5月11日巨人戦以来749日ぶりの安打と