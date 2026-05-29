東京都内の児童相談所で一時保護した15歳の少女と性行為をしたとして、不同意性交等の疑いで31歳の男が逮捕された。犯人は一時保護所の非常勤職員だった熱海和輝容疑者で、逮捕の前週までは、声優事務所「マウスプロモーション」に所属し、声優としても活動していた。「5月21日、マウスプロモーションの公式サイトが《重大な契約違反が認められた》として、熱海容疑者の契約解除を発表していました。詳細不明だったため、声優フ