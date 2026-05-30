世帯年収が1700万円もあれば、さぞかし優雅で余裕のある暮らしをしているだろうと想像しがちだ。しかし、当事者たちには意外なほどシビアな現実がある。神奈川県の50代女性（事務・管理／世帯年収1700万円）は、会社経営者の夫が1400万円、自身が360万円を稼ぐパワーカップルだが、「とても普通にがんばっていると感じます。とても厳しい生活とは思いませんが裕福には感じません」と率直な思いを明かしてくれた。（文：篠原みつき