【モデルプレス＝2026/05/30】インフルエンサーのすなずりかりんが5月28日までに自身のInstagramを更新。メイク動画を公開し反響を呼んでいる。【写真】仮面高校生の妹「そっくり」高クオリティの人気アニメキャラ風メイク公開◆すなずりかりん、人気アニメキャラ風メイクすなずりは「和栗薫子ちゃんメイクしてみたよ」とつづり、リール動画を投稿。ファンのリクエストに答え、アニメ「薫る花は凛と咲く」に登場するキャラクター風