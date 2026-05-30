高市首相が実現を目指す消費減税をめぐって、政府内で有力となっている税率1％案を実施する場合、来年4月からとする方向で検討していることがわかりました。高市首相は飲食料品の消費減税について、2年間限定で行う考えを示しています。政府関係者によりますと、税率をゼロではなく1％にする場合、消費減税の実施は来年4月からとする方向で検討が進んでいるということです。超党派の「社会保障国民会議」で行った調査では、レジシ