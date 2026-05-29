早大スケート部フィギュア部門の公式アカウントが29日に更新され、フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花（23）が入部したことが明らかになった。部員紹介25人目として登場し、「早稲田スケート部に入部することになりました！よろしくお願いします」とコメント。趣味は音楽を聞くこと、好きな動物はハムスターなども紹介されていた。紀平は19、20年と女子シングルで全日本選手権2連覇を達成したが、右足首疲労骨折な