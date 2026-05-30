日本人８選手を擁するベルギー１部シント＝トロイデン（STVV）は今季、大躍進を遂げた。ベルギーリーグを３位でシーズンをフィニッシュ。来季のヨーロッパリーグ予選出場権を獲得したのだ。そんななか、ベルギーメディア『Voetbal Belgie』がSTVVの今夏のオフシーズンの動きに注目。「山本理仁は800万ユーロでフライブルクへの移籍が決まった。STVVにレンタル移籍している後藤啓介や伊藤涼太郎もチームを去る可能性がある」と