シンガー・ソングライターの優里(32)の公式サイトが30日に更新され、台風6号の影響に伴い、6月2日の香川公演および同3日の愛媛公演を延期すると発表した。公式サイトで「現在日本列島に接近している台風6号の影響を受け、ご来場いただく皆様の安全を第一に考え、6月2日（火）香川・レクザムホール、6月3日（水）愛媛・松山市民会館にて開催を予定しておりました「YUURI ASIA TOUR 2025で行けなくてごめんね 2026」につきまして