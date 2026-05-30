２９日午後５時３５分頃、名古屋市南区寺崎町の市道交差点で、横断歩道を渡っていた同市南区元桜田町、大石有記さん（３６）と同市千種区千種、田中新さん（３５）がマイクロバスにはねられ、搬送先の病院で死亡が確認された。バスは走り去り、約３５０メートル離れた駐車場で民家の壁にぶつかった状態で見つかった。愛知県警南署は３０日未明、運転していた同市、アルバイトの男（８５）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失