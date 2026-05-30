洞窟で作業する救助隊員（手前の2人）と、閉じ込められた地元男性ら＝29日、ラオス中部サイソンブン県（AP＝共同）【バンコク共同】ラオス中部サイソンブン県で、大雨で増水した洞窟内に20日から閉じ込められていた地元男性7人のうち5人が、29日から30日にかけて潜水士に救出されて生還した。地元メディアが伝えた。救助隊は残る2人の捜索を続ける。ラオスメディアなどによると、5人は洞窟の入り口から約300メートル奥の浸水を