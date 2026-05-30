台風6号は6月1日(月)から2日(火)頃にかけて暴風域を伴って強い勢力で南西諸島に接近し、その後、3日(水)頃にかけて西日本から東日本に接近する恐れがあります。沖縄は一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広範囲に飛散する恐れもある猛烈な風が吹く見込みです。台風本体の雨雲がかかり、警報級の大雨となるでしょう。暴風、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。西日本の太平洋側でも暴風が吹く