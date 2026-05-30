猫に散歩が不要な理由5つ 猫にとって「外へ出ること」は、犬の散歩とは意味がかなり違います。人から見ると気分転換に見えても、猫にとっては不安や緊張の原因になることも少なくありません。 まずは、猫に散歩が必要ないとされる理由を見ていきましょう。 1.「家の中」がテリトリーだから 猫は、自分の縄張りの中で安心して過ごすことを大切にする動物です。家の中は、においも物の配置も分かっている