「最近、物忘れが増えた気がする」「将来認知症にならないためには何に気を付けたらよいか知りたい」と感じる人も多いのではないでしょうか。豪州・エディス・コーワン大学の研究員らは、塩分（ナトリウム）の摂取量が多い男性ほど、記憶力の低下が早く進む可能性があると発表しました。この内容について伊藤先生に伺いました。 監修医師：伊藤 たえ（医師） 浜松医科大学医学部卒業。浜松医科大学医学部附属病院初期研