人気アニメ『ONE PIECE』（ワンピース）の追加キャストが発表された。神の騎士団のメンバー3人が発表され、すでに発表済みのシャムロック聖役は津田健次郎が務めるが、軍子宮役を上坂すみれ、ソマーズ聖役を安元洋貴、キリンガム聖役を立花慎之介が担当する。あわせてエルバフ編の最新PVが解禁された。【動画】軍子ちゃん降臨！公開された『ワンピース』神の騎士団メンバーPV『ONE PIECE』（ワンピース）は、1997年7月22日より