日本テレビ系「大悟の芸人領収書」が２５日に放送され、千鳥大悟がＭＣを務めた。この日は、大悟が映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督）で女優・綾瀬はるかとダブル主演を務めたことを記念し「芸人こそ最高の役者ＳＰ」を進行。今後、俳優業を増やしたいと考えているライス・関町知弘、ネプチューン・堀内健、かが屋・賀屋壮也、をゲストに招いた。関町は「大悟さん。僕、聞いたんですけど…。セリフがあんまり入ってない