◇ナ・リーグドジャース4−2フィリーズ（2026年5月29日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が29日（日本時間30日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2戦連発となる10号を含む今季4度目の1試合3安打でチームの今季初の6連勝に貢献した。試合後、大谷は「素晴らしいチーム相手に初戦取れたのは大きい」と振り返り、本塁打については「フレディ（フリーマン）から始まって長打でなかなか連打は厳