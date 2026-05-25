梅雨の季節を感じさせる曇り空の下だったが、愛子さまがお姿を現されると、会場に集まった人々の顔にも、晴れやかな笑顔が広がっていた。5月23日、東京都渋谷区の代々木公園で、「ラオスフェスティバル2026」の開会式に、愛子さまが出席された。同イベントは23日と24日にわたって開かれていたイベント。愛子さまはラオス側から贈られた緑色の民族衣装をお召しになり、ラオス国立舞踊団による歓迎の舞などに拍手を送られていた。「