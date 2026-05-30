きょう（30日）午前、茨城県阿見町で93歳の男性が運転する乗用車が自転車をはね、自転車に乗っていた63歳の男性が死亡しました。きょう午前11時30分ごろ、阿見町にある国道の交差点で、右折した乗用車が横断歩道を通行していた自転車をはねました。自転車に乗っていた63歳の男性は病院に運ばれましたが、頭を強く打っていて、その後、死亡が確認しました。乗用車を運転していたのは93歳の男性で、病院から自宅に帰る途中だったとい