【漫画】本編を読む『君の背中に見た夢は』（外山薫：原作、たちばな豊可：漫画/KADOKAWA）は、小学校受験をめぐる家族の光と闇を描いた同名小説のコミカライズ作品である。大手化粧品メーカーで働く新田茜は、ふたりの子を育てるワーキングマザー。中学受験の過酷さを知ったことをきっかけに、娘の小学校受験へと関心を持つようになる。テレビ局記者の夫を持ち、世間的には「パワーカップル」と見られる茜夫婦。しかし、受験の