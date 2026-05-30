私はサユミです。夫のユウトとのあいだには、年中の息子（カイ）がひとり。カイはまだまだ無邪気で可愛らしい子どもですが、私としては気になることがひとつあります。それは「性教育をいつからはじめるか」ということ。カイが幼稚園で女の子に抱きついたりしているのを見ると、「きちんと教えたほうがいいのでは」と思ってしまうのです。大人になったときに意図せず性トラブルの加害者になってほしくはありませんし、やはり一度、