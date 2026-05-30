元セクシー女優の深田えいみが28日放送のABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）に出演。生活感あふれる自宅を公開した。【写真】すっぴん!?愛犬を抱きながら…私生活＆自宅を公開した深田えいみ28日の放送の#1では、レギュラー放送第1回の“資産を売る人”として、SNS総フォロワー数1400万人超を誇る元セクシー女優の深田えいみが登場。番組では、都内にある深田の自宅を訪問。Tシャツにショ