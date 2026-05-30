◇交流戦阪神─ロッテ（2026年5月30日ZOZOマリン）阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22）が敵地・ZOZOマリン特有の強風でホームラン性の当たりが2打席連続で外野フライとなってしまった。2回の第1打席は唐川のカットボールを捉えて左翼へ大きな放物線。一度は左翼・井上がフェンス前まで下がったものの、打球が強風で押し戻され慌てて前進。なんとか捕球しアウトになった。さらに4回の第2打席もカーブを仕留めるも