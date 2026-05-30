この時期相次ぐ、ハマグリなどの"密漁"。伊勢エビをとり逃走する"密漁者"も。「"密漁"は犯罪であることを理解してもらわなければいけない。悪質な違反者は絶対に許さない」と話す海上保安官。海上保安庁の取り締まりに密着しました。◇◇◇■ハマグリ“密漁”海上保安官が私服姿でビーチ警戒茨城県のブランド「鹿島灘はまぐり」。特徴はその大ぶりな身で、1個800円ほどで売られる特産品です。このハマグリを“密漁”から守る