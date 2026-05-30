◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―ヤクルト（３０日・楽天モバイル）待ち焦がれていた男が帰ってきた。左膝の負傷で戦列を離れていたヤクルト・塩見泰隆外野手が約２年ぶりに先発、「５番右翼」で出場を果たした。楽天先発・早川の前に初回の第１打席こそ三ゴロに倒れたが、４回２死の第２打席で左翼線を破る二塁打。約２年ぶりの安打を放ち、塁上でホッとした表情を浮かべた。「やっとここまでたどり着いたという