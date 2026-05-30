1998年にアメリカで設立され、累計1万6000人の会員数を誇った大規模な自己啓発セミナー「NXIVM（ネクセウム）」。その"裏の顔"は、女性を"奴隷化"し、性行為の強要や人身売買を行う「セックスカルト」（NEW YORK POSTより）だった──。【写真を見る】団体の中核メンバーだった女優・アリソン・マック（43）、団体創設者の娘、記者の質問に答えた団体創設者の元恋人事件が報じられたのは2017年。その後の裁判で、悲惨な実態が