巨人・阿部慎之助監督が、同居する18歳の長女への暴行容疑で現行犯逮捕され、その後釈放・辞任を発表した一連の報道が波紋を広げている。報道によれば、長女がChatGPTに相談したことをきっかけに児童相談所へ連絡が入り、児相から警察に通報が入って逮捕に至ったとされる。一方、会見では長女の手紙が代読され、「殴る蹴るなどの事実はなかった」「警察が来て驚いた」といった趣旨の説明もあった。SNS上では「家族喧嘩でなぜ現行犯