万引きした客から現金を脅し取ろうとした疑いで神奈川・川崎市のコンビニ店の店長が逮捕されました。神奈川・川崎市の「ファミリーマート登戸駅前店」店長の望月彰容疑者（53）は2026年2月、万引きをした男性客を店の事務所に連れて行き「この状況で俺が殴っても問題ないよな」「ここで金を払うか、警察に突き出されて人生を棒に振るか」などと脅し、示談金名目で現金50万円を支払うよう要求した疑いが持たれています。調べに対し