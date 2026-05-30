タレントの長嶋一茂（６０）が２９日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。意外な国家資格を取得したことを明かした。番組冒頭でＭＣのお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄が「何か新しいことにチャレンジしたと」と話しを振った。一茂は「年頭にちょっといろいろ挑戦したいみたいな話しがあって…。ある国家資格を受けるみたいな話しをしていて」と言うと、共演の俳優・石原良純は「気象予