韓国で活動が制限されるようになったスターたちが、次々に日本を目指すのはなぜだろうか。【写真】一体なぜ？表舞台から突然姿を消した韓国スター4人学生時代のいじめ問題によって活動を休止していた俳優のキム・ドンヒが、再び動きを見せている。キム・ドンヒは先日、自身のSNSに四つ葉のクローバーの絵文字を添えて、いくつかの写真を公開した。そこには、水辺の近くで撮影に臨んでいるような姿や、スタッフの手によって髪を整え