¥Ï¥Á¤ä¥Á¥ç¥¦¤Ê¤É¤Î²ÖÊ´¤òÇÞ²ð¤¹¤ëº«Ãî¤Ï²ÖÊ´ÇÞ²ð¼Ô(Á÷Ê´¼Ô)¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÇÀ¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¼õÊ´¤òÃ´¤¦ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ïº«Ãî¤ÎÀ¸Â©¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Î¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄ´ºº¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢²ÖÊ´ÇÞ²ð¼Ô¤Ç¤¢¤ëº«Ãî¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î¼ýÆþ¤äÀÝ¼è¤¹¤ë±ÉÍÜÁÇ¤ÎÄã²¼¤È¤¤¤Ã¤¿°­±Æ¶Á¤¬°ú¤­µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Pollinators support the nutrition and income of vuln