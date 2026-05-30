トランプ米大統領、ブラジルのルラ大統領（いずれもゲッティ＝共同）【サンパウロ共同】ブラジル政府は29日の声明で、米国によるブラジルの二つの犯罪組織に対する「特別指定国際テロリスト」への指定について「いかなる内政干渉も拒否する。取り締まりの方法を決めるのはブラジルの政府や法律、警察だ」と批判した。地元メディアによるとルラ大統領は、米国の圧力強化や軍事作戦につながる可能性があるとしてテロ指定に反対し