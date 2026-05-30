ロックバンド「Mr.Children」は30日、公式サイトを更新。同日の大阪城ホール公演を途中で中止したと発表した。ボーカルの桜井和寿(56)の風邪による体調不良で、公演の継続は困難と判断した。また、31日の公演も中止することが決まった。バンドの公式サイトで「本日行われましたMr.Children Tour 2026 "Saturday in the park"大阪城ホール公演におきましては、桜井和寿の風邪による体調不良により、誠に申し訳ございませんが公