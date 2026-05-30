栃木県で女性が殺害された強盗殺人事件できょう、新たに18歳の男子高校生が逮捕されました。男子高校生は実行役の少年1人を勧誘し、別の少年に紹介したとみられていて、警察は事件の全容解明を進めています。きのう、強盗殺人の疑いで公開手配された益田和彦容疑者（48）。成田空港で出国前に撮影された映像です。益田容疑者は今月14日、仲間と共謀して栃木県上三川町の住宅に押し入り、住人の富山英子さん（69）を殺害した疑いが