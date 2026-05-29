静岡県民から絶大な支持を集めるご当地チェーン「炭焼きレストランさわやか」。【動画】ハンバーグからはね上がる油をサーマルカメラで撮影すると…SNS上では今、そんな「さわやか」の代名詞である「げんこつハンバーグ」をサーマルカメラで撮影したという投稿が、大きな注目を集めている。「さわやかの『げんこつハンバーグ』を食べるときに紙エプロンでガードをしなければいけない理由」と紹介したのはNuiさん（@Nui1Yo51Yo）。