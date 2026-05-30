歌舞伎俳優の中村橋之助と、元『乃木坂46』で女優の能條愛未(あみ)の結婚披露宴が、5月30日に都内のホテルで行われた。橋之助は伝統ある成駒屋の長男というだけでなく、父は中村芝翫(しかん)、母は女優の三田寛子とあって、会場には歌舞伎界の重鎮から芸能関係者まで多彩な面々が駆けつけるド派手な結婚式となった。【写真】明石家さんまと中村橋之助・能條愛未の豪華スリーショット「中村愛未になりました」ふたりは'25年11月