東京3R・3歳未勝利中央競馬は30日、2場で行われた。東京3R・3歳未勝利（芝1400メートル）では、落馬寸前になるアクシデントがありながら人気薄の伏兵が3着に。競馬ファンの間で反響が広がった。4番手で最終コーナーを回ってきた単勝245.9倍で13番人気のミクロスギガース（牝3、西田）。鞍上の19歳・舟山瑠泉はバランスを崩し、あわや落馬という事態となった。他馬に邪魔されたわけではなく、理由は鞍ズレ。なんとかバランス