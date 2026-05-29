中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月29日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は29日の記者会見で、日本の機械受注額のうち防衛省発注分が5年で3倍に拡大し、2025年度には官公需の半分を占めたとの報道について、日本の「再軍事化」加速を示す動きだとし、日本国内および国際社会で懸念を呼んでいると指摘した。毛氏は次のように述べた。日本で軍産複合体が再び息を吹き返し、急速に台頭していることは