歌手でタレントのあのが29日夜、Xを更新。出演番組の視聴者に感謝した。あのは29日夜、自身の発言をめぐってトラブルになったタレント鈴木紗理奈（48）と共演したTBS系「それSnow Manにやらせてください」に出演。2人は同番組内のコーナー「TSC東京それスノコレクション×ユニクロコラボSP」に審査員として出演。2人は間に1人挟む形で審査員席に着席したが、意見が衝突するなどのシーンなどはなかった。あのは番組終了後にXを更新