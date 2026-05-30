「ロッテ３−４阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神が１点差に迫られた八回１死一、二塁の状況から岩崎を投入。鮮やかに連続三振でピンチを切り抜けた。八回も続投した村上が１死から西川に右翼へ１点差に迫られるソロ本塁打を浴びた。さらに次打者・山口の遊ゴロを熊谷が痛恨のトンネル。失策で同点の走者を許すと、続く佐藤都には右前打を浴び一、二塁とピンチを広げた。ここで藤川監督は交代を決断。ストッ