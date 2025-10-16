高市総裁と玉木代表 首相指名、駆け引き激化プレジデントオンライン

次の首相は高市氏でも玉木氏でもいい ひろゆき氏が「論外」という政治家

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ひろゆき氏が現在、日本の政権は「レームダック」化しているとつづった
  • 第104代首相に指名されるのは高市早苗氏でも玉木雄一郎氏でもいいと説明
  • 政策を実行できるのであればよく、石破首相の「退陣撤回」は論外だとした
